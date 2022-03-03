البرلمان: الاعتداء على وزراء الحكومة الجديدة تهديد لمنجزات لجنة 5+5

أدان مجلس النواب، في بيان له، منع وزراء حكومة فتحي باشاغا من السفر إلى مدينة طبرق لأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان.

وأضاف بيان النواب:” نستنكر اختطاف المرشحين لوزارتي الخارجية والثقافة، ونتابع بقلق بالغ خطف الوزيرين”.

ولفت البيان، إلى أنه يدين ما حدث من اعتداء على باقي الوزراء والرماية بالرصاص عليهم لمنعهم من الوصول إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانوني” .

وأكد بيان النواب:” نتابع ما تم من قفل للأجواء وما تم من قفل للطريق الساحلي وما ترتب عنه من معاناة للمرضى والمسافرين”.

واستطرد بيان النواب:” ما حدث تهديد لمنجزات لجنة 5+5 واعتداء على حرية التنقل، ويؤكد ما أعلنه مجلس النواب من تهديد للنواب لمنعهم من حضور الجلسات ومساومات لشراء الذمم في سبيل عرقلة النصاب القانوني”.

وأشار بيان النواب، إلى أن هذه التصرفات غير مسؤولة، ومجلس النواب يحمل حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين وسلامة المهددين من وزراء ونواب.

وطالب بيان النواب، النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث من أعمال إجرامية غير مسؤولة.

كما طالب بيان النواب، حكومة الوحدة الوطنية بتسليم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة لتباشر مهامها من العاصمة وتبسط سيطرتها وسلطتها على كامل التراب الليبي.