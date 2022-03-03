خارجية رومانيا: أعطينا الليبيين فيزا مجانية دون طلب أي مستندات

أكد وكيل وزير خارجية رومانيا “كورنيل فيروتزا” أنهم لم يطلبوا أي مستندات من الليبيين النازحين من أوكرانيا ومنحوهم فيزا مجانية، عند دخولهم لرومانيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل وزير خارجية رومانيا بمقر الوزارة في “بوخارست” مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها من أعضاء “لجنة تأمين عودة الجالية الليبية في أوكرانيا”، القنصل العام في تركيا صلاح الكاسح، ووكيل وزارة التعليم العالي صالح الغول.

وأشاد الوكيل بجهود حكومة الوحدة الوطنية؛ للوصول للاستحقاق الانتخابي والاستقرار في ليبيا وتحقيق مطلب أكثر من 2 مليون ليبي.

وأعربت الوزيرة عن شكرها وامتنانها الكبير؛ لما قدمته رومانيا من مساعدات لوجستية وإنسانية، وتقديم الدعم لتسهيل إجلاء الليبيين والتعاون مع سفارة ليبيا برومانيا، وإقامة غرفة عمليات لتسهيل العمل بينهم دون أي تفرقة بين الجنسيات.

وناقشت الوزيرة مع وكيل الخارجية الروماني العلاقات الثنائية بين البلدين لما فيه مصلحة للشعبين، والأزمة الأوكرانية وكيفية دعم الشعب والحكومة الأوكرانية سياسياً وانسانياً كما تطرق اللقاء، لبحث العلاقات الليبية الرومانية التاريخية وسبل تعزيزها.