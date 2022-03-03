الأسمر: هناك انقسام دولي حول المشهد في ليبيا

ليبيا – أكد المحلل السياسي محمد الأسمر أن هناك انقسام دولي حول المشهد في ليبيا، وأن رفض الدبيبة في 10 فبراير المنصرم تكليف فتحي باشاآغا بتشكيل حكومة، يؤكد الاصطفاف الدولي واختلاف التحالفات.

الأسمر وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أوضح أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز أكدت في تصريحها في 17 ديسمبر الماضي، بأنه يحق للبرلمان التمديد لحكومة الدبيبة أو تكليف أخرى جديدة بعد 24 ديسمبر موعد الانتخابات المقرر بخارطة الطريق، إلا أن البعثة كانت مطالبة بالتأكيد على صحة قرار البرلمان من عدمه طبقًا لخارطة الطريق.

وبين أن تأثير الانقسام الدولي يلقي بظلاله على المشهد الراهن، خاصة أن بعض الدول الغربية تدعم حكومة الدبيبة وفي مقدمتها بريطانيان في ظل عمل الحكومة الجديدة تحت شرعية البرلمان، الأمر الذي يجعل موقف حكومة باشاآغا أكثر قوة، حيث أن المشهد الحالي داخلي البرلمان يختلف عن المشهد أثناء فترة حكومة الوفاق.

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