ضبط 2300 كيلو من الدواجن المجمدة الفاسدة في صبراتة

تمكنت الدوريات العاملة بفرع جهاز الحرس البلدي صبراتة من ضبط بـ2300 كيلو من الدواجن المجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري خلال حملة تفتيشية قام بها الجهاز بمساندة الدوريات التابعة لمديرية أمن صبراتة على بعض السلخانات ومخازن اللحوم داخل نطاق البلدية

ونشر الجهاز الحرس صورا للمضبوطات، وهي مستوردة من البرازيل، وكان مقررا توزيعها على المطاعم.

إذ جرى حصر وحجز اللحوم المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك السلخانات، من خلال قفلها بالشمع الأحمر وإحالة المعنيين والعمالة للتحقيق.

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