المستشار عقيلة صالح: نطالب النائب العام باتخاذ ما يلزم حسب ما طلب منه مجلس النواب والحكومة

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لرئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا والوزراء، أن هناك قائمة أولويات تمثل نبض المواطن ومصدر المعاناة وشكواه التي دامت لعقد من الزمن، ينبغي التركيز والعمل عليها، فور مباشرة الحكومة لمهامها.

المستشار صالح، وفي كلمة له خلال جلسة مجلس النواب، قال: “المواطن الليبي في حاجة ملحة لحكومة خدمات قادرة على رفع المعاناة عن كاهله في أسرع وقت ممكن وينبغي على الحكومة تهيأة الاوضاع الاجتماعية والامنية والاقتصادية من اجل خلق مناخ مناسب لتنظيم الانتخابات، وطبقا لخارطة الطريق المقررة، ويعني ذلك ازالة القوة القاهرة بمختلف اشكالها، والتي اعاقت تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 وفي اطار صلاحيات الحكومة واختصاصاتها واهمها اصلاح منظومة الرقم الوطني، ومراجعة كافة الشهادات والوثائق والمستندات المطلوبة عند الترشح في انتخابات او تولي المناصب السيادية، ومعالجة مشاكل الانقطاع ونقص المياه والعمل على توفير السيولة النقدية وفتح المقاصة بين المصارف في شرق البلاد وغربها وجنوبها، واعادة هيكلة الاقتصاد الليبي، وتنويع مصادر الدخل، واعادة تنظيم العلاج في الخارج، وتطوير المراكز الطبية والمستشفيات التعليمية والمستوصفات القروية وانشاء وتجهيز مراكز العلاج ومراكز الاورام ووضع برامج فاعلة لمكافحة جائحة كورونا ووضع خطط مدروسة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيز مراكز التأهيل والرعاية، وصيانة وانشاء واعادة تأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها وتوفير الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية الحديثة والاهتمام بالجامعات، والاهتمام بالطلبة الموفدين للدراسات بالخارج وصرف المنح والرسوم الدراسية في مواعيدها ومتابعة تحصيلهم العلمي وتوحيد مؤسسات الدولة وتطويرها مع الاحتفاظ بفروع المؤسسات والوزارات ومنحها صلاحية تقديم الخدمات مباشرة وتوزيع المؤسسات والشركات العامة على الاقاليم تحت مظلة ادارة محلية فاعلة والغاء مركزة القرار، والاهتمام بالمتقاعدين وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين والباحثين عن العمل ونحث الحكومة على وضع خطة توفير مساكن للشباب من خلال دراسة مناسبة، كما نطالب الحكومة بمحاربة الفساد في مؤسسات الدولة وردع المخالفين وتقديمهم للعدالة”.

وتابع: “رئيس الوزراء، المواطن الليبي في حاجة ليلتمس الحقيقة الواقعية بين حجم النفقات والانجازات على أرض الواقع، وفي هذا الصدد يتعهد مجلس النواب باصدار كافة التشريعات والقرارات التي تساعد الحكومة على تأدية واجباتها، وأن دور الدولة لم يعد الحماية فحسب بل وظيفتها الاساسية خدمة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير مستلزمات حريتهم ورفاهيتهم مما يعني بأن تكون الدولة رعاية وتكون الحكومة حيث يكون المواطن”.

وأضاف: “السياسة الخارجية: تكون مبنية على المصالح الوطنية ورفض التدخل الاجنبي في الشأن الليبي وبناء دولة تحظى باحترام العالم منفتحة وصادقة وشريك موثوق وذات قاعدة اقتصادية واجتماعية متينة، تنفيذ سياسيات زراعية تحد من الإستيراد قدر الامكان، وانتهاج سياسة صناعية نشطة تقوم على التقدم في الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة”.

وتابع: “رئيس الوزراء، ان العمل هذا بناء المؤسسات هي المرحلة الاهم في عملية بناء الدولة، لان غياب هذه المؤسسات يعني ترك الدولة في وضع متخبط، كما انه لا وجود لتنمية او اصلاح اقتصادي، من دون استقرار داخلي، ولذلك ينبغي التركيز على كفالة الأمن والعدالة لتحقيق الاستقرار السياسي، من خلال قوات الامن وضع آلية للمحاسبة والرقابة ودعم استقلال القضاء فهو الضامن الحقيقي للحقوق والحريات، والاستغلال الامثل لموارد الدولة ووضع المصالح العليا للدولة ومصالح الفقراء والفئات المحتاجة بنظر الاعتبار، ونؤكد على وضع الرجل المناسب في دوائر اتخاذ القرار، وافراز القيادات من وعاء الامة كلها، وتكافؤ الفرص وعدم المساس بأرزاق المواطن وعمله متى توافرت الكفاءة والمقدرة، دون اي اعتبارات سياسية، والحرص على حق المواطن في المعرفة وصدق ما يلقى إليه من معلومات وتشجيع المشاركة الشعبية في صنع القرار”.

وأضاف: “رئيس الوزراء، ان الفصل بين السلطات، صيانة للمجتمع، ومنعا للاستبداد وحماية للحريات، ولذلك يجب ان تلتزم كل سلطة حدود اختصاصها مع التعاون التام مع المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقضاء والتشاور مع مجلس الدولة وكافة المؤسسات وكل السلطات تعمل من اجل المصالحة الوطنية واجراء الانتخابات في اقرب الآجال”.

وأكمل: “اسمحوا لي أن أوجه التهنئة للاخ العزيز والرفيق المخلص الدكتور احميد حومة على ثقة مجلس النواب باختياره وزيرا للدفاع، فكان نعم الصديق والرفيق متمتعا باللباقة والكياسة والثقة وحسن التصرف، نسأل الله له التوفيق والسداد، وأهنئ ايضا النائب خالد الأسطى، الذي أختير نائبا لرئيس الوزراء كان عضوا ناشطا بمجلس النواب، كان حريصا على انجاح مهمته، فيحظى بكل تقدرينا واحترامنا، نتمنى له التوفيق في اداء مهامه، ولا انسى أن أهنئ الرفيق على السعيدي على ثقة مجلس النواب كوزير للاستثمار فكان نائبا فاعلا في مجلس النواب وتربطني به صداقة طيبة نسأل الله له التوفيق والنجاح”.

وتابع: “كما لا يفوتني أن اشكر اعضاء مجلس الدولة الذين تواصلوا معنا وقد لمست حرصهم الشديد على وحدة الصف، ولم الشمل وتشكيل الحكومة بتوافق ليبي ليبي، بغية خروج الوطن من ازمته الراهنة، حيث قام 52 عضوا من مجلس الدولة، بتزكية كتابية للسيد فتحي باشاغا رئيسا لمجلس الوزراء، هذا يدل على التوافق بين المجلسين لما فيه مصلحة الوطن والمواطن”.

وأضاف: “وفي الختام تحية لاعضاء مجلس النواب الذين منحوا الثقة للحكومة رغم التهديد والوعيد وعرض الرشوة والمناصب الهامة للدولة، شاهدت أحد اعضاء مجلس النواب وعلى غير عاداته يدخل قاعة المجلس غاضبا ومسرعا وسجل اسمه سجل الحضور وحلف بأغلض الايمان انه سيحضر الجلسة وسيعطي الثقة للحكومة، رغم ما تعرض له من تهديد بعدم الحضور، فله كل التحية والتقدير والاحترام، وأطلعني احد السادة النواب على مكالمة هاتفية تعرض عليه الرشوة بصك مفتوح، لكنه رد بكل شجاعة ونزاهة ووطنية بما معناه أن ليبيا ليست سلعة قابلة للسمسرة والبيع والشراء والكثير من السادة اعضاء مجلس النواب، ابلغوني بعرض الرشوة عليهم، ولكن احفاد المختار ورفاقه من الابطال الذين يعرفون قيمة الوطن وكرامة اهله، لم يترددوا في منح الثقة بالحكومة ما كلفهم ذلك من ثمن”.

وأتم: “وفي هذا الصدد نطالب السيد النائب العام اتخاذ ما يلزم حسب ما طلب منه مجلس النواب والحكومة وفي بيان مجلس النواب يوم منح ثقته للحكومة يوم 01 مارس 2022 نتمنى للحكومة الليبية التوفيق والسداد”.