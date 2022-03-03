حفتر يوجه برقية تعزية في وفاة أبوزيد دوردة

العنوان-بنغازي

وجّه، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، برقية تعزية إلى أسرة الراحل أبوزيد دوردة.

وعبّر حفتر، في البرقية، عن تعازيه الحارة لأسرة دوردة، مثمنًا مواقفه الوطنية الداعمة للقوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وما قدمته من تضحيات من أجل تحقيق سيادة الوطن واستقراره.

وغيّب الموت، مساء الأحد، رئيس الوزراء ورئيس جهاز الأمن الخارجي في النظام السابق، أبوزيد دوردة، عن عمر 77 عاما.

وشغل دوردة عدة مناصب في النظام السابق كان آخرها رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، كما شغل منصب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى توليه وزارات الإعلام والخارجية والاقتصاد والزراعة، كما مثل ليبيا في الأمم المتحدة وكندا.