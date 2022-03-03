الروياتي: 13 وزيرا غابوا عن جلسة أداء القسم

كشف أحمد الروياتي المتحدث باسم رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أن سيارة أحد وزراء الحكومة تعرضت لإطلاق نار.

وأضاف الروياتي في تصريح خص به 218، أن جلسة أداء القسم مستمرة، على الرغم من غياب أكثر من 13 وزيراً عن حضورها، بسبب منعهم من السفر من قبل قوات تابعة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وكان باشاغا قد قال في وقت سابق اليوم، إن وزيرين من حكومته تعرّضا للاحتجاز والمنع من السفر إلى طبرق لأداء اليمين القانونية، معتبراً أن إغلاق المجال الجوي في ليبيا يُعد أول خرق لوقف إطلاق النار المُوقّع في العام 2020.

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