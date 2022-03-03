مصدر عسكري لليبيين : نطمئنكم لن ننجر لمخططات الدبيبة للتصعيد المسلح

أكد مصدر عسكري على أن تصريحات رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة لا تستحق الرد، ناصحا إياه بالابتعاد عن التأجيج والتفرغ لاستكمال دراسته.

وأضاف المصدر أن الدبيبة يحاول استفزاز القوات المسلحة أملا في جرها إلى خانة التصعيد العسكري لخلط الأوراق، ولن يكون له ذلك، مؤكدا أن وقف إطلاق النار مستمر.

ووفق المصدر فإن القوات المسلحة استشعرت قلق المواطنين بعد تصعيد الدبيبة وتلويحه بلغة الحرب وندعو المواطنين للاطمئنان، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تتابع منذ فترة ما يحيكه الدبيبة سرا شرقا وجنوبا وعبر منصاته الإعلامية في محاولات استفزازية لظاهرة صوتية بائسة.

وختم المصدر حديثه بالقول إن تصريحات الدبيبة المأزومة غير مستغربة بعد رفض المشير حفتر لقائه سرا عدة مرات خلال الفترة الأخيرة.

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