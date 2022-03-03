«بن صالح»: الاستلام والتسليم بين الحكومتين حلم تبخر

قال سليمان بن صالح، المحلل العسكري في قنوات الإخوان الليبية:” عندما قال رئيس حكومة البرلمان- في إشارة لفتحي باشاغا- أن الاستلام والتسليم بين الحكومتين سيجري بسلاسة ودون أية مظاهر احتراب، كان يعتقد أنه بإمكانه إجبار رئيس حكومة الوحدة الوطنية على هذا الاجراء معتمداً في ذلك على قوة على الأرض قد أخطأ في تقديرها بناءً على ما يصله من معلومات من قبل فريق عمله”.

وأضاف بن صالح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”:” الآن هذا التسليم والاستلام السلس قد يكون حلماً وتبخر بعد الأحداث الأخيرة خصوصاً ما نتج عنها من مزيد من التشنج والانفلات العصبي”.

وتابع:” أنا أظن والله أعلم أن كل ما صدر عن برلمان بوسويط من ترشيحات واجتماعات وموافقات كان الهدف منها إحداث خلخلة أو هزة عنيفة في المنطقة الغربية تنتج عنها خلافات كبيرة وانشقاقات تفضي إلى فوضى يجد فيها حفتر فرصة لتبرير القيام بمغامرة أخرى غير محسوبة العواقب”.