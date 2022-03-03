ليبيا الان

«بن صالح»: الاستلام والتسليم بين الحكومتين حلم تبخر

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال سليمان بن صالح، المحلل العسكري في قنوات الإخوان الليبية:” عندما قال رئيس حكومة البرلمان- في إشارة لفتحي باشاغا- أن الاستلام والتسليم بين الحكومتين سيجري بسلاسة ودون أية مظاهر احتراب، كان يعتقد أنه بإمكانه إجبار رئيس حكومة الوحدة الوطنية على هذا الاجراء معتمداً في ذلك على قوة على الأرض قد أخطأ في تقديرها بناءً على ما يصله من معلومات من قبل فريق عمله”.

وأضاف بن صالح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”:” الآن هذا التسليم والاستلام السلس قد يكون حلماً وتبخر بعد الأحداث الأخيرة خصوصاً ما نتج عنها من مزيد من التشنج والانفلات العصبي”.
وتابع:” أنا أظن والله أعلم أن كل ما صدر عن برلمان بوسويط من ترشيحات واجتماعات وموافقات كان الهدف منها إحداث خلخلة أو هزة عنيفة في المنطقة الغربية تنتج عنها خلافات كبيرة وانشقاقات تفضي إلى فوضى يجد فيها حفتر فرصة لتبرير القيام بمغامرة أخرى غير محسوبة العواقب”.

الوسوم

الاستلام والتسليم الحكومتان حلم تبخر سليمان بن صالح

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك