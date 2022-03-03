مؤسسة النفط: الإنتاج مستمر.. وصعوبات جوية وراء توقف التصدير

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الإنتاج النفطي لا يزال مستمرا، لكن الصادرات متوقفة في بعض الموانئ «مع عدم قدرة القاطرات البحرية على ربط النواقل بسبب سوء الأحوال الجوية».

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، أن الموانئ النفطية في مرسى البريقة والسدرة والزويتينة ورأس لانوف مغلقة بسبب الطقس؛ وذلك عقب نفي وزارة النفط تسبب الأحوال الجوية في توقف التصدير؛ إذ قالت الوزارة إن الطقس «لا يتطلب بأي حال من الأحوال إيقاف التصدير خصوصا في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام ووصولها إلى ما يقارب 120 دولارا للبرميل».

واعتبرت الوزارة أن «إيقاف للتصدير هو مساس بالأمن القومي وعبث بمقدرات الشعب الليبي، كما أن مثل هذه الأمور الفنية كان يجري التعامل معها على مستوى الإدارات بالموانئ والمنصات البحرية».

– توقف تصدير النفط من 6 موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية

– البعثة الأممية: ندعم استقلالية مؤسسة النفط حتى تعود موارد ليبيا بالنفع على الشعب

– «الطاقة الدولية» تفرج عن 60 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ

أما بيان مؤسسة النفط فأشار إلى أن سبب تعرقل التصدير من بعض الموانئ هو أن «الموانئ النفطية الليبية موانئ مفتوحة، ولذلك يتعذر على المرشد القيام بمهامه بطريقة آمنة وفق إرشادات السلامة الخاصة بالشحن البحري».

وأكدت المؤسسة عدم قدرة القاطرات على الربط مع المرسى العائم في عرض البحري الذي يبعد عن الشاطئ مسافة تقدر 0.750 ميل بحري، منوهة بأن إيقاف التصدير جاء تفاديا لإلحاق الضرر بالناقلة أو الاصطدام بالقاع.

وأوضحت المؤسسة كذلك أن هناك حسابات خاصة لكفاءة القاطرة خلال الأمواج والإجهادات التي تقع على معدات الربط، مشددة على التزامها باتباع إرشادات البيئة والصحة والسلامة البحرية، وتطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ( (ISPS). كما شددت على التزامها بـ«دورها الفني وغير السياسي».