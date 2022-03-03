عقب نيله الثقة.. باشاغا يتعهد بإنهاء المراحل الانتقالية ودعم الانتخابات

العنوان-طبرق

تعهد رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا عقب أدائه وعدد من الوزراء اليمين القانونية أمام مجلس النواب، بأنه سيعمل بعزيمة من أجل إنهاء المراحل الانتقالية ودعم العملية الانتخابية.

وأكد باشاغا أن الحكومة تمثل كل الليبيين، وأدان رئيس الحكومة حالة التصعيد غير المبررة من إغلاق المجال الجوي أمام وزراء الحكومة

وأضاف باشاغا في كلمته: “لمنا السلطة فيما سبق بكل ود والآن هناك من يريد جر البلاد إلى الحرب من أجل التمسك بالسلطة”.

وأدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الخميس، اليمين القانوني أمام مجلس النواب.

وجرى أداء اليمين القانوني في حضور 92 نائبًا من مجلس النواب، حيث أدى أغلب وزراء الحكومة اليمين القانوني، فيما تعذّر حضور البقية بسبب تعرضهم للتهديد والمنع من السفر والاختطاف كما أكد باشاغا.

وطالب، مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية بتسليم مهامها بكل ديمقراطية إلى الحكومة الجديدة لتباشر مهامها من العاصمة طرابلس.