الدبيبة يحذر الوحدات والتشكيلات العسكرية من تحريك أي أرتال.. دون إذنه

حذرت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة، الوحدات والتشكيلات العسكرية كافة، من تحرك أي أرتال عسكرية أو شبه عسكرية دون إذن تحرك مسبق منها.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها ستصدر الأوامر إلى الوحدات المكلفة بمهام الحماية والتأمين للتعامل مع أي تشكيل أو رتل يتحرك دون إذن.

وكان مصدر خاص لـ “218”، قد أفاد بوقوع اشتباكات مسلحة صباح اليوم بين كتيبة حطين التابعة لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا من جهة، والقوة الأمنية المشتركة التابعة لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة من جهة أخرى، على خلفية رفض كتيبة حطين الاعتداء على الوزراء والذي وقع عند بوابة الكراريم شرق مدينة مصراتة.

وأشار المصدر إلى فض الاشتباكات بين الطرفين، كاشفًا عن تطويق المدينة من قبل القوة الأمنية المشتركة؛ لبسط الأمن داخل المدينة.

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