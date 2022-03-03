بعد إغلاقه للمجال الجوي .. نقيب المحامين يحمل الدبيبة مسؤولية سلامة العلاقي .. والأخير يعلق : رعونة سياسية

عبر نقيب المحامين عبد الرؤوف قنبيج عن استنكاره لقرار الدبيبة بإغلاق المجال الجوي بيت شرق وغرب البلاد ، ما أدى لمنع نقل وزير العدل خلال فترة المجلس الانتقالي محمد العلاقي إلى المملكة الأردنية الهاشمية لإجراء عملية قلب مفتوح، محملا المسؤولية الكاملة لكل من له علاقة بهذا الأمر.

وقال قنبيج وعبر حسابه على فيسبوك: الآن ونحن في طريقنا للمطار في سيارة الإسعاف لنقل محمد العلاقي للعلاج على متن الإسعاف الطائر بعد انتظار موافقة جمهورية مصر لمدة ثلاثة أيام فوجئنا بأن المجال الجوي مغلق بأمر الحكومة.

وتساءل قنبيج : “ما دخل طائرة الإسعاف والمرضى بهذا القفل والصراع الحالة الصحية حرجة”

من جانبه نشر محمد العلاقي، عبر حسابه على فيسبوك، المنشور التالي : “كنت في طريقي إلى مطار معيتيقة للسفر إلى الأردن لغرض إجراء جراحة مستعجلة على القلب وفوجئت بمنع الطيران المدني بحجة منع وزراء حكومة باشاغا من السفر إلى طبرق بعد انتظار الإذن لمدة ثلاثة أيام لعبور الأجواء المصرية ..هل رأيتم رعونة سياسية من الحكومة مثل هذه الرعونة؟”.

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