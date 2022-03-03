المنقوش من رومانيا: إجلاء الجالية الليبية من أوكرانيا خلال أسبوع

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، إلى جمهورية رومانيا، اليوم الخميس، لمتابعة عمليات ترحيل وإجلاء المواطنين الليبيين.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، فإن الوزيرة كان في استقبالها وكيل وزارة التعليم العالي المكلف بترحيل الجالية من رومانيا والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية البي محمد بيصة، والقنصل العام في تركيا صلاح الكاسح، كما التقت عددًا من موظفي السفارة في مقر البعثة في رومانيا.

وأكدت الوزيرة، أنها شخصياً تتابع أوضاع الجالية الليبية، وعمليات إجلائهم وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين، معربة عن كامل امتنانها لما تقوم به البعثات الليبية لتذليل كافة الصعاب، لتسهيل عودة الجالية الليبية .

وأعلنت الوزارة، أنها في صدد إجلاء الليبين وعائلاتهم من رومانيا وعودتهم إلى ليبيا عن طريق رحلات متتالية إلى إسطنبول خلال هذا الأسبوع.