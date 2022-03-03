شركة الزاوية: استئناف الإنتاج بمصنع خلط وتعبئة الزيوت المعدنية

أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط استئناف الإنتاج والتسويق بمصنع خلط وتعبئة الزيوت المعدنية.

وبينت شركة الزاوية عبر صفحتها بموقع “فيبوك” أن مصنع خلط وتعبئة الزيوت المعدنية بشركة الزاوية لتكرير النفط يعد من أبرز وحداتها الصناعية والتي أثبتت منتجاته المختلفة قدرتها على المنافسة وذلك لمطابقتها للمواصفات القياسية العالمية المعتمدة من مختلف الجهات الدولية المختصة وهذا ما يؤكده اعتماد مؤسسات صناعية ضخمة في ليبيا على منتجات المصنع، مثل محطات توليد الكهرباء المختلفة ومصنع الحديد والصلب ومصانع الاسفلت والشركات النفطية .

وأشارت الشركة إلى إعادة دوران عجلة الإنتاج بالمصنع لتوفير حاجة السوق المحلي من الزيوت المعدنية المختلفة وبمواصفات قياسية عالمية وخاصة زيوت محركات السيارات المواصفة: API SL/SJ/CG-4 CF وهي مواصفة متطورة وتلبي احتياجات اغلب محركات السيارات في السوق الليبي

وباشرت الشركة عمليات التسويق من خلال شركات توزيع معتمدة من الجهات المختصة لتقوم بتوزيعها في مختلف ربوع البلاد بعد فترة من الغياب عن السوق المحلي نتيجة جملة من الظروف والمعوقات.

وأشارت الشركة إلى أن هناك من استغل اسم شركة الزاوية وقام بتوريد زيوت معدنية مشابهة لمنتجاتها من الشكل الخارجي إلا أنها غير مطابقة لمواصفات منتجات شركة الزاوية للزيوت المعدنية.

وبينت الشركة أنها ستشرع اعتباراً من الشهر القادم في إنتاج زيت الثريا الشبه تخليقي (Semi Synthetic ) 10W/40. كما أنها بصدد إطلاق حملة توعوية من خلال وسائل الاعلام المختلفة للتعريف بزيوت الشركة والتحذيرمن المنتجات المقلدة الموجودة بالسوق المحلي وتحديد أوجه الاختلاف بينها وبين منتجات الشركة.