ترحيل 500 مواطن ليبي من الجالية الليبية في أوكرانيا نحو سلوفاكيا

العنوان-سلوفاكيا

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، ترحيل 500 ليبي وعائلاتهم من الجالية الليبية في أوكرانيا.

وأوضحت الخارجية أن موظفي السفارات قاموا بتسهيل إجراءات عبورهم إلى سلوفاكيا حيث تم تأمينهم بكافة أشكال الدعم والمساعدة وتوفير الخدمات الضرورية اللازمة لهم، لافتة أنه تم الاطمئنان على سلامتهم للعودة بهم إلى أرض الوطن.

ولفتت الوزارة أن ما يقارب الـ 100 مواطن ليبي من المتواجدين في جمهورية سلوفاكيا أكدوا على رغبتهم في العودة إلى ليبيا.

وقالت الوزارة “أن عدداً أخر قد غادر فنادق الإقامة إلى وجهات غير معلومة، وفي هذا الصدد تُخلي الوزارة كامل مسؤوليتها عن من يُعرض نفسه وعائلته للخطر والملاحقة القانونية، ويصمم على البقاء في مناطق النزاع، رغم توفير كل سبل العودة للوطن بسلام”.

ووجّهت، الوزارة مناشدة عاجلة للجالية الليبية في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، بسرعة التوجه إلى مقر السفارة الليبية، استعدادا للمغادرة إلى ليبيا، عبر المنفذ الحدودي لسلوفاكية.