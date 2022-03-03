عودة 128 مهاجراً نيجيرياً من ليبيا

أفادت مجلة بونش البريطانية بوصول 128 مهاجراً نيجيرياً عائداً من ليبيا، عبر مطار مورتالا محمد الدولي بولاية لاغوس جنوب غرب نيجيريا، بينهم رضع وأطفال ونساء.

وأضافت المجلة أن العائدين الذين استقبلتهم الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ النيجيرية، تحدثوا بحرقة عن المعاملة اللاإنسانية والوحشية التي عاشوها في الصحراء الليبية على أيدي المهربين وتجار البشر، وسط مساعي لاستعادة الرعايا النيجيريين من ليبيا.

في السياق نفسه أعادت المنظمة الدولية للهجرة 114 مواطناً بنغالياً إلى بلادهم من ليبيا اليوم الخميس، بموجب برنامج العودة الطوعية الذي تتبناه المنظمة.

الرابط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية