مكتب باشاغا يصدر بيان إدانة للممارسات التي توالت منذ مساء أمس

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء فتحي باشاغا بيانا عبر فيه عن إدانته للممارسات التي حصلت منذ يوم أمس والتي شملت إغلاق المجال الجوي وخطف الوزراء وترهيب عدد منهم ورفضه القاطع لمثل هذه التصرفات التي لن تزيد إلا إصرارا على استكمال مسار الوحدة والبناء والسلام، مؤكدا أن رئيس الوزراء بانتظار بدء الجلسة لأداء القسم.

وهذا نص البيان :

ندين بشدة الأعمال الإجرامية التي حصلت منذ مساء يوم أمس والتي شملت إغلاق المجال الجوي وأيضا البري لمنع الوزراء من الوصول لطبرق لتأدية القسم قصد استلام مهامهم الجديدة، ويعتبر هذا أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 2020.

وقد أدت هذه الإجراءات المخالفة للقانون إلى تعطيل رحلات علاج لعدة مواطنين، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان المكفول دستوريا .

كما قامت الأطراف ذاتها باستهداف الوزراء وعمدت إلى خطف وترهيب عدد منهم، حيث تم احتجاز وزير الخارجية ووزيرة الثقافة في حين تمكن البقية من الوصول إلى طبرق لأداء اليمين أمام مجلس النواب.

وعليه، نجدد رفضنا القاطع لمثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون، ونؤكد أن هذا لن يزيدنا إلا إصرارا على استكمال مسار الوحدة والبناء والسلام.

كما نحطيكم علما بأن رئيس الوزارء بانتظار بدء جلسة مجلس النواب لأداء القسم.

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