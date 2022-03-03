ليبيا الان

السفير الأمريكي للحبري: نقدر دعمكم لوحدة ليبيا المالية والاقتصادية

تم النشر منذُ 33 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.

وأفادت السفارة الأمريكية، في بيان لها، اليوم الخميس، أن السفير نورلاند، التقى أمس الأربعاء، في تونس العاصمة، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، الذي أكد التزامه باستكمال إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي دون تأخير.

وأثنى نورلاند، على جهوده في العمل عن كثب مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من أجل توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأشاد، بدعمه لوحدة ليبيا المالية والاقتصادية، مما يساهم في الاستقرار والازدهار لجميع الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك