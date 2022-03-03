السفير الأمريكي: يجب الحفاظ على الهدوء بالعملية السياسية الليبية الجارية

التقى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند اليوم الخميس بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، الممثلين للمنطقة الغربية، خلال زيارتهم تونس.

وقال السفير الأمريكي في تغريدة عبر “تويتر”: “يجب الحفاظ على الهدوء من جميع الأطراف وعدم تصعيد التوترات في هذه اللحظة في العملية السياسية الليبية الجارية”

وأشار نورلاند إلى أن أعضاء لجنة “5+5” أكدوا أهمية الانتقال إلى الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن قوة عسكرية اختطفت عددا من وزراء حكومة الاستقرار خلال توجههم إلى طبرق برا لأداء اليمين القانونية اليوم الخميس أمام مجلس النواب، في الوقت الذي حظرت فيه حكومة الوحدة الوطنية التحرك في المجال الجوي أو تحرك الأرتال العسكرية دون إذن منها.