بعثة الاتحاد الأوروبي تدعو الجهات الفاعلة للحفاظ على الاستقرار

دعا سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل اليوم الخميس جميع الجهات الفاعلة للحفاظ على الاستقرار.

وأكد ساباديل في تغريدة لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا على الدعم الكامل لمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بشأن التشاور مع مجلسي النواب والدولة لوضع أساس دستوري ينقل البلاد للانتخابات.

وشدد ساباديل: على دعمه الكامل للمستشارة الأممية في هذه المبادرة الرئيسية للحفاظ على السلام والوحدة في ليبيا داعيا جميع الجهات الفاعلة للحفاظ على الاستقرار والمشاركة بشكل بناء في هذا الحوار.

وأعاد ساباديل نشر تغريدة للمستشارة الأممية قالت فيها “أنا هنا لدعم العملية الانتخابية وتطلعات 2.8 مليون ليبي” وأضافت “سوف أرسل اليوم خطابًا إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص المشاورات التي اقترح الشروع بها على الفور لوضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.