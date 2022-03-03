توقف تصدير النفط في ليبيا بسبب سوء الأحوال الجوية

العنوان-طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط توقف التصدير، بشكل مؤقت؛ بسبب سوء الأحوال الجوية. مشيرة إلى أن التوقف شمل ستة موانئ، هي “البريقة، الزويتينة، راس لانوف، والسدرة، الزاوية ومليته”.

ولفتت المؤسسة في بيان لها، اليوم الخميس إلى أن الموانئ النفطية الليبية موانئ مفتوحة ويتعذر على المرشد القيام بمهامه بطريقة آمنة ووفق إرشادات السلامة الخاصة بالشحن البحري.

وأشارت المؤسسة إلى عدم قدرة القاطرة على مناولة معدات الربط والخراطيم بين المرسى العائم في عرض البحر والذي يبعد عن الشاطئ مسافة تقدر 0.750 ميل بحري بقرب منطقة المخطاف لافتتا أن ذلك لتفادي الحاق الضرر ببدن الناقلة او الاصطدام بالقاع.

وقالت المؤسسة “أن هناك حسابات لكفاءة القاطرة خلال الأمواج والاجهادات التي تقع على معدات الربط وان المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها ملتزمة باتباع إرشادات البيئة والصحة والسلامة البحرية علاوة على التزامها بتطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ( ISPS ) بالموانئ النفطية المشغلة من قبل الشركات التابعة لها”.

وطمأنت المؤسسة المواطنين بالتزامها بدورها الفني وغير السياسي فإنهما تتأسف عن ما صدر من بعض الجهات من أخبار عارية عن الصحة.

وتعتبر هذه الحادثة الثانية من نوعها لذات الظرف بعد أن أعلنت المؤسسة قبل أسبوع توقف الصادرات النفطية بموانئ “السدرة. البريقة، رأس لانوف، والزويتينة” بمنطقة الهلال النفطي؛ بسبب سوء الأحوال الجوية. ترتب على أثره تأخير شحن 2,8 مليون برميل من النفط الخام كانت في طريقها للسوق الدولية.