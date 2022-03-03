الخارجية الروسية ترحب بقرار مجلس النّواب بمنح الثقة للحكومة الجديدة

ليبيا – رحّبت وزارة الخارجية الروسية بقرار مجلس النّواب بمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة برئاسة السيد فتحي باشاآغا.

وزارة الخارجية الروسية قالت في بيان لها إنّها تعتبر منح الثقة خطوة مهمة نحو تجاوز الأزمة التي طال أمدها في ليبيا على أساس تحقيق اتفاق وطني في إطار حوار ليبي داخلي شامل.

وأكدت الخارجية الروسية أنّ الحكومة الجديدة ستكون قادرة على حل المهام الصعبة للفترة الانتقالية بنجاح، بما في ذلك التحضير للانتخابات العامة.

وأردفت: “نحن على استعداد للتعاون بشكل بناء حكومة السيد فتحي باشاآغا من أجل زيادة تعزيز التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وكذلك تطوير العلاقات الروسية الليبية الودية التقليدية والتعاون متعدد الأوجه متبادل المنفعة”.

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