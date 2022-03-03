رومانيا تؤكد منح فيزا مجانية لليبيين المُرحّلين من أوكرانيا

أكد وكيل وزارة الخارجية الرومانية “كورنيل فيروتزا”، أن بلاده لم تقم بطلب أي مستندات من الرعايا الليبيين المُرحّلين من أوكرانيا، والذين مُنحوا فيزا مجانية عند دخولهم إلى رومانيا.

جاء ذلك خلال لقاء “فيروتزا” بوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها اليوم الخميس بالعاصمة الرومانية بوخارست، جرى فيه بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والأزمة الأوكرانية وكيفية دعم الشعب والحكومة الأوكرانية سياسياً وإنسانياً، وفق بيان الخارجية الليبية.

من جانبها أعربت المنقوش عن شكرها؛ لما قدّمته رومانيا من مساعدات لوجستية وإنسانية، عبر تسهيل إجلاء الليبيين والتعاون مع سفارة ليبيا برومانيا، وإقامة غرفة عمليات لتسهيل العمل بينهم دون أي تفرقة بين الجنسيات.

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