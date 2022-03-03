وزير الدفاع لقناتنا: اجتماع مجلس الوزراء الأول سيكون في مدينة دار السلام طبرق

أوضح وزير الدفاع بالحكومة الليبية، احميد حومة، أن اجتماع مجلس الوزراء الأول سيكون في مدينة دار السلام طبرق، مشيراً إلى أن الاجتماع سيتناول ما حدث اليوم والأمس من عدم وصول بعض الوزراء لطبرق.

حومة، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أكد أنه سيتم خلال الاجتماع سُبل إيجاد حلول بعيدا عن العنف والشتم وأي أمر يفرق الليبيين”، مؤكداً أنه “سيتم العمل من اليوم لإنجاح خطط وبرامج الحكومة”.

وأشار حومة، إلى أنه سيتم تحديد موعد ذهاب الحكومة إلى طرابلس في الاجتماع، مشدداً بأن “دخول الحكومة لطرابلس سيتم بشكل سلمي وراقي ودون أي عنف”.

وأكد “وقوف الحكومة صفاً واحداً ضد المخربين ومن يريدون طعن الوطن الجريح”، مجدداً ثقته “في مساعدة الكل لإتمام مهمتهم بحيث تكون ليبيا مصانة وذات سيادة”، رافضاً “العنف وأي إجراء يهدد وحدة الصف وتمزيق النسيج”.

وأشار إلى انه “يجب أن نرمي كل الخلافات وراء ظهورنا ونبدأ بداية تجمع كل الليبيين”، مطالباً “كل الشرفاء إلى دعم الحكومة لتقديم الخدمات لليبيين”، منوهاً “نعلم حجم المعاناة ونسأل الله لم الشمل وتوحيد الصف”.