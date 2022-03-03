الدبيبة لـ”البعثة الأممية”: ماضون في إجراء الانتخابات وسنسلم السلطة لبرلمان منتخب

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، البعثة الأممية، بضرورة اعتماد القاعدة الدستورية للانتخابات، وفق الجدول الزمني الوارد في الخطة المعلنة من قبله.

وقال الدبيبة في خطاب بعثه للبعثة الأممية، إن هناك ضرورة لاعتماد موعد 30 يونيو المقبل، لإجراء الانتخابات البرلمانية.

وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في خطابه: يجب تحديد موعد محدد للجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة، وإضافة شخصيات وطنية لها.

وتابع: تعتبر نتائج اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة ملزمة ونهائية، حتى نضمن خروجها والعمل بها دون ضغط أو تأخير من أطراف عملت على تأخير الاستحقاق سابقًا.

وواصل الدبيبة: سنعمل بكل مهنية معكم، لإنجاح الانتخابات، وسنتحمل المهام الملقاة على عاتقنا، حتى نقدم للشعب سلطة تشريعية وتنفيذية جديدة ونودع المراحل الانتقالية.

واستكمل: ماضون في إجراء الانتخابات في يونيو المقبل مهما كانت التحديات والظروف، احتراما لرغبة الشعب الليبي.