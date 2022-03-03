المنفي يرحب بمبادرة وليامز لإطلاق حوار سياسي يؤسس للانتخابات

رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز لإطلاق حوار سياسي يؤسس لإجراء انتخابات عامة على أساس دستوري متفق عليه.

وقال المنفي في تغريدة له بموقع “تويتر” نرحب بمبادرة وليامز لإطلاق حوار سياسي يؤسس لإجراء انتخابات عامة على أساس دستوري متفق عليه مؤكدا على “ضرورة مشاركة جميع المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي دون استثناء لضمان التوافق والنجاح على دعم المخرجات بما يحقق تطلعات الليبيين في الانتخابات والاستقرار”.

وكانت وليامز أعلنت أنها سوف ترسل خطابًا إلى مجلسي النواب والدولة بخصوص المشاورات التي اقترحت الشروع بها على الفور لوضع أساس دستوري ينقل ليبيا إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.