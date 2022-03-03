“عقيلة” يطالب النائب العام بالتحقيق في ادعاءات تلقي نواب تهديدات ورشاوى

طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح النائب العام باتخاذ ما يلزم، حسب ما طلب منه مجلس النواب والحكومة عقب الكشف عن تهديدات وعروض بالرشوة، تلقاها النواب لعرقلة منح الثقة لحكومة باشاغا.

وقال عقيلة في كلمة له اليوم الخميس، بمناسبة أداء اليمين الدستورية للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، إنه “شاهد أحد أعضاء مجلس النواب وعلى غير عادته يدخل قاعة المجلس غاضباً ومسرعاً، وسجل اسمه في سِجل الحضور وحلف بأغلظ الأيمان أنه سيحضر الجلسة وسيعطي الثقة للحكومة، رغم ما تعرض له من تهديد يُلزمه بعدم الحضور”.

وأضاف عقيلة أن أحد النواب أطلعه على “مكالمة هاتفية تعرض عليه الرشوة بصك مفتوح، لكنه رد بكل شجاعة ونزاهة ووطنية بما معناه أن ليبيا ليست سلعة قابلة للسمسرة والبيع والشراء، والكثير من السادة أعضاء مجلس النواب أبلغوني بعرض الرشوة عليهم”.

جدير بالذكر أن مجلس النواب اختتم اليوم جلسة أداء اليمين القانونية للحكومة الليبية، وسط وضع ميداني متوتر عقب رفض الدبيبة تسليم السلطة، وتمسكه بمقترح إجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو القادم.

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