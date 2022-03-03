تعليقا على قرار المؤسسة بإيقاف التصدير .. وزارة النفط: إيقاف التصدير مساس بالأمن القومي

أصدرت وزارة النفط والغاز بيانا حول ما تم نشره عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط من إخطار بإيقاف التصدير نظراً لسوء الأحوال الجوية والذي جاء من دون إبلاغ أو تنسيق مع الوزارة.

الوزارة أكدت في البيان أنه تم الرجوع إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية والتأكد من نشراته الدورية وخصوصاً التي صدرت صباح اليوم والتي بينت أن الأحوال الجوية على طول الشريط الساحلي لا تنص عن أي تحذير من تغير الأحوال الجوية، الأمر الذي لا يتطلب بأي حال من الأحوال إيقاف التصدير خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام ووصولها إلى ما يقارب الـ 120دولاراً للبرميل.

ولهذا فإن وزارة النفط والغاز تعتبر ما حصل من إيقاف للتصدير هو مساس بالأمن القومي وعبث بمقدرات الشعب الليبي الكريم.

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