وزير الأشغال العامة لقناتنا: الحكومة الليبية هي مشروع وطني ليبي ليبي لا يرتبط بأي أطراف خارجية

أكد وزير الأشغال العامة في الحكومة الليبية، نصر شرح البال، اليوم الخميس، عقد عزم الحكومة على اداء مهامها من العاصمة طرابلس.

شرح البال، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أشار إلى أنه “سيتم وضع الخطط والبرامج لكافة الدولة المتعلقة بوزارة الاشغال العامة، وذلك حسب الاحتياجات وحسب الاولويات في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن الذي عانى من عدم الاستقرار خلال الفترات السابقة التي مرت عليها عدد 4 حكومات سابقة”.

وتمنى شرح البال، التوفيق لرئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا وكافة الوزراء الذين ادوا قسم اليمين، مطمئناً الشعب الليبي ان الحكومة الليبية عاقدة العزم على السير قدما للخروج من النفق المظلم الذي تمر به ليبيا، خصوصًا ان “الحكومة الليبية هي مشروع وطني ليبي ليبي، لا يرتبط بأي أطراف خارجية”، مشيراً إلى أن “ذلك شجعهم كوزراء على التقدم والمشاركة في هذه الحكومة لقناعتهم بأن هذه الحكومة ستسير بالبلاد للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وكذلك لتسهيل وتقديم الخدمات بالتساوي وبالعدل والمساواة”.