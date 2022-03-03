مؤسسة النفط: لا يوجد إغلاق للموانئ النفطية.. ونحذر من الأخبار المغلوطة

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بأن الموانئ النفطية في مرسى البريقة، والسدرة والزويتينة ، ورأس لانوف مغلقة بسبب سوء الأحوال الجوية، وقد تناقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أخبارًا غير دقيقية نشرت لأغراض لا تخدم مصلحة البلاد.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها، اليوم الخميس، أن الموانئ النفطية الليبية مفتوحة، ويتعذر على المرشد القيام بمهامه بطريقة آمنة ووفق إرشادات السلامة الخاصة بالشحن البحري.

وشددت على أن القاطرة غير قادرة على مناولة معدات الربط والخراطيم بين المرسى العائم في عرض البحرى ويبعد عن الشاطي مسافة تقدر 0.750 ميل بحري، بقرب منطقة المخطاف وهذا لتفادي الحاق الضرر ببدن الناقلة أو الاصطدام بالقاع.

وذكر البيان، أن هناك حسابات لكفاءة القاطرة خلال الأمواج والاجهادات التي تقع على معدات الربط، وأن المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها ملتزمة باتباع إرشادات البيئة والصحة والسلامة البحرية علاوة على التزامها بتطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية( ISPS ) بالمواني النفطية المشغلة من قبل الشركات التابعة لها.

وتابعت:” وفي الوقت الذي نطمئن فيه عموم المواطنين بالتزام المؤسسة الوطنية للنفط بدورها الفني وغير السياسي، فإنهما تتأسف عن ما صدر من بعض الجهات من أخبار عارية عن الصحة”.