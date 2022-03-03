مدير مكتب إعلام مصرف الإدخار: التسجيل في منظومة القروض السكنية مستمر

العنوان – طرابلس

قال مدير المكتب الإعلامي بمصرف الإدخار علي الهليب: لا زال التسجيل في منظومة القروض السكنية مستمرًا.

وأضاف الهليب – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – نحن في انتظار استكمال بيانات المواطنين لكي ننطلق للمرحلة الثانية وهي فرز المسجلين.

وذكر مدير المكتب أن الأولوية ستكون للأسر المحتاجة، حيث سيتم تخصيص لجان عمل ميدانية.

ورجح الهليب أنه من الممكن أن تكون اللجان عن طريق صندوق الزكاة أو جهة اجتماعية تتكفل بالمسح الاجتماعي وتحديد العائلات الأكثر احتياجًا كي يتم البدء باجراءاتهم أولا.

وأوضح مدير المكتب أنه بعد الانتهاء من مرحلة الفرز وتحديد الأولويات سينطلق المصرف بإعطاء الدفعات واستكمال باقي الإجراءات.

وأشار إلى أن هناك ضغط كبير على المنظومة وذلك بسبب العدد الكبير من المواطنين الذين يقومون بالتسجيل.

وأفاد أنه عادةً ما يتيسر التسجيل في الصباح الباكر عند الساعة السادسة أو السابعة صباحاً، حيث يكون التسجيل متاح بشكل أفضل والضغط أقل.

ولفت الهليب إلى أنه لا يزال هناك وقت لتسجيل الجميع ورصد البيانات، مشيرًا إلى أنه لا داعي لكل هذا الضغط.

وأكد أن المشروع يسير على ما يرام، والمصرف يعمل على رؤية الحكومة على قدم وساق، فقط يلزم الأمر القليل من الوقت والصبر، وتعاون أكثر من المواطنين كي نستطيع مساعدة المحتاجين أولاً واعطاءهم الدفعات.