الأبلق: نرفض ما حصل بين مجلسي النواب والدولة والحل بتسليم السلطة للشعب

ليبيا – علق عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق على البيان الصادر عن عدد من أعضاء مجلس النواب ووصف إجراءات منح الثقة للحكومة أنه مخالف للوائح المجلس، معتقدًا أن النواب الذين وقعوا على البيان هم 38 نائبًا، والعدد في ازدياد.

الأبلق أشار خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن كل الأعضاء يرفضون ما حدث في جلسة 22 فبراير للتمديد للجسمين وهما مجلسا الدولة والنواب، ويطالبون بضرورة إجراء انتخابات وفق خارطة الطريق في أقرب وقت ممكن والتي تنتهي في يونيو القادم.

ولفت إلى أن ما صدر عن مجلس النواب في تلك الجلسة من تعديل الاعلان الدستوري مخالف للائحة والنظام الداخلية، مضيفًا: “لدينا تجميع وطعن دستوري في ذلك هناك من يقول إن الدائرة الدستورية مقفلة فماذا أنتم فاعلون؟ أعتقد المسارات القانونية التي أمامنا لا بد أن نستنفدها وسنودع الطعن الدستوري أمام الدائرة الدستورية، وتحدثنا للشعب الليبي أن ما تم من إجراءات مخالفة للائحة والاعلان الدستوري”.

وأكد على رفضهم لما حصل بين المجلسين ما يتطلب ضرورة تطبيق خارطة الطريق؛ لأن الحل لا بد أن يكون من خلال تسليم السلطة للشعب الليبي لأنه مصدر السلطات وهو من يختار من يمثله لنصل لمرحلة استقرار حقيقية.

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