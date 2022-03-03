عودة 114 مهاجراً بنغالياً إلى بلادهم من ليبيا

عاد 114 مواطناً بنغالياً إلى بلادهم من ليبيا اليوم الخميس، بموجب برنامج العودة الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

وذكر المشرف الإعلامي في مطار شاه جلال الدولي، أن الطائرة التي تقل العائدين حطّت في المطار الساعة 8:15 صباح اليوم.

وسبق أن تم اعتقال العائدين من قبل السلطات الليبية في طرابلس، وقضى بعضهم مدة تصل إلى تسعة أشهر في السجن، وفي وقت لاحق قامت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة بتسهيل عودتهم إلى بنغلادش.

ومنذ عام 2015، عاد ما مجموعه 2942 مهاجرًا بنغاليًا من ليبيا من خلال البرنامج، وهو جزء من أكبر مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة لحماية المهاجرين وإعادة الإدماج.

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