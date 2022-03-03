لا تتكلم عن التزوير فتظهر للناس “مهرجًا” – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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علق عضو مجلس النواب علي التكبالي. على رفض رئيس الحكومة منتهية الصلاحية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة.

وقال التكبالي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :طإن الدبيبة يريد الحكم حتى على أجداث الليبيين”.

وتابع النائب :”أمر بمنع الوزراء الذاهبين إلى طبرق لحلف اليمين. وحين استعملوا السيارات أطلق عليهم الرصاص من قبل ميليشياته في مصراتة وتم احتجازهم في اختراق صارخ لحقوقهم. ولتحيا “الديمقراطية” والانتخابات الحرة”.

وختم التكبالي تغريدته :”يا سيد الدبيبة كفاك فتنة وتشكيكا. البلد على حافة اللنهيار وأنت تجذف وتهذي. أخرج فلعل الله يقدر خيرا. أنكذب انفسنا ونصدق كذبك. لا تتكلم عن التزوير فتظهر للناس مهرجا”.

وكانت حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة أعلنت أنها مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي، وأنها ستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك في بيان بعد منح مجلس النواب، الثلاثاء، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وقالت الحكومة، إنها “وفي ظل هدا العبث، ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها، هجوما ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية”.

وأضافت، أنها “ستتعامل مع مثل هده التحركات وفق صحيح القانون. وبمحاسبة كل من يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين”.