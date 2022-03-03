وزير الاستثمار لقناتنا: هناك بعض القنوات المحلية تحاول ان تضلل الرأي العام

قال وزير الاستثمار في الحكومة الليبية علي السعيدي، أن “هناك بعض القنوات المحلية تحاول ان تضلل الرأي العام”.

السعيدي، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، عبر عن أسفه لما رأه في تلك القنوات التي تمتهن التضليل، مؤكداً أن “حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية خرجت عن مسارها، وعن كافة الطرق والمخرجات التي اتت من أجلها وهي توحيد المؤسسات وايضا الذهاب الى الانتخابات”.

وأشار السعيدي، إلى أن هذا اليوم يوم تاريخي، لأنه ليبي ليبي وليس فيه أي تدخل أجنبي، منوهاً بأن الحكومة الليبية مخرجاتها ليبية ليبية بامتياز دون تدخل أجنبي بالمطلق، مهنئاً “الشعب الليبي بالحكومة الجديدة التي ستكون لكل الليبيين”، داعياً الليبيين للاصطفاف وراءها ودعمها لكي تذهب بالبلاد للاستقرار وللانتخابات.

وأوضح السعيدي، أن الانتخابات لن تجرى في ظل وجود حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، مؤكداً بأن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا جاءت لتضع بصمة لانهاء كافة الأزمات بليبيا، ولتوحيد وجهة نظر الليبيين للذهاب الى انتخابات حقيقية وشفافة ونزيهة تحت رعاية ليبية ليبية بامتياز.

وتابع: “وأنا أؤكد لك ان هذه الحكومة سوف تكون ناجحة في أعمالها ناجحة في ادائها وايضا الليبيين سوف يلتفوا حولها ادركوا خلال الثمانية وتسعة اشهر من ولاية الحكومة منتهية الصلاحية ماذا فعلت في الليبيين؟ ما حصلت من شرخ في النسيج الاجتماعي، واهدار المال العام بشكل لا يوصف الى تاريخ هذه اللحظة، واتمنى من كل الليبيين والليبيات ان يصطفوا وراء هذا الجسم الجديد للذهاب لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة”.