اليعقوبي لـ”الدبيبة”: الأجدر بك أن تقتدي بديمقراطية السراج

‏وجهت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عبر “تويتر”، قائلة: “كان من الأجدر بك أن تقتدي بديمقراطية السراج ولا تحتذي بفوضى الغويل ولكن من نصحك بالفوضى غير محب لك”.

وأضافت اليعقوبي: “دافعت عن وزيرة سرقت المال العام وقلت عيب مهما كان هذه امرأة رغم أنها مدانة والسرقة لا تسقط بنوع جنس مرتكبها، وحرضت القوة المشتركة على اختطاف وزيرة بطريقة غير إنسانية في طريقها لأداء اليمين الدستورية”.

وتابعت النائبة البرلمانية: “لما تبغي حاجتك من البرلمان يصبح شرعيا في نظرك رغم سوئه، ولما يجي ضدك يطلع البرلمان غير شرعي ويجب الإطاحة به، تناقض لا يخرج إلا من رئيس غير مستقر لا نفسياً ولا عقلياً مع احترامي”.

وواصلت اليعقوبي: “من أفسد انتخابات 24 ديسمبر لن يكون داعماً لها ولو وضع الكعبة الشريفة بين يديه ( إياك أعني بالحديث)”.

واستكملت: ‏ندين وبشدة دعم رئيس الوزراء السابق لإشعال فتيل الحرب والفتنة وتقويض العملية السياسية ومحاولته إرهاب النواب والوزراء والتحريض على القتل وعرقلته للسلام ابتداء من العملية الانتخابية ووأد حلم الليبيين وانتهاءً بتمسكه الدكتاتوري بالكرسي وسيفعل في سبيل ذلك المستحيل.

واختتمت اليعقوبي: “حرب الكانيات التي دعمتها لن تتكرر ، وسنتمسك بدعم السلام ونرفض خيار الحرب الذي ترفع رايته وتدعمه بمسمع ومرأى الليبيين والمجتمع الدولي”.