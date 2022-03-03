الانتهاء من حصر المباني الآيلة للسقوط بمنطقة بالخير في طرابلس

عقد اليوم الخميس، بمقر جهاز تطوير مدينة طرابلس اجتماعاً للجنة المكلفة لاستكمال أعمال الحصر المباني الآيلة للسقوط بمنطقة بالخير، بحضور رئيس الجهاز “مُيمن الشين” ورئيس وأعضاء اللجنة المكلفة.

وأفاد رئيس اللجنة بأن قد تم الانتهاء من عملية الحصر المنطقة بالكامل A+B وتوثيقها عن طريق GIS من قبل القسم الفني بالجهاز.

وسيتم إحالة تقرير شامل إلى وزير الإسكان التعمير والوكلاء بالوزرة للاطلاع وإحالته إلى مجلس الوزراء، لضمه ضمن خطة (عودة الحياة) الذي أطلقتها حكومة الوحدة، لما يحمله الموضوع من طبيعة خاصة وإنسانية تمس المواطن.