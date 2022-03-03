الدبيبة يؤكد مضيه في إجراء الانتخابات نهاية يونيو المقبل

العنوان – طرابلس

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية – منتهية الولاية – عبدالحميد الدبيبة، أنه ماضٍ في إجراء الانتخابات في نهاية يونيو المقبل.

وقال الدبيبة في رسالة وجهها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنه ماضٍ في إجراء الانتخابات مهما كانت التحديات والظروف احتراما لرغبات أبناء الشعب الليبي.

واقترح رئيس الحكومة – منتهية الولاية – اعتماد 30 يونيو 2022 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

واعتبر الدبيبة تشكيل حكومة جديدة ووضع خارطة طريق أنها جاء بالمخالفة القانونية، وأنها تدشين لـفترة انتقالية جديدة أهم ملامحها تأخر إجراء الانتخابات التي ينتظرها كل أبناء الشعب الليبي.

وذكر أن تصريح الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضرورة إجراء الانتخابات يعتبر تناغم مع خطته عودة الأمانة للشعب التي قال إنها سيكتب لها النجاح من خلال دعم دولي وإقليمي برعاية البعثة.

وأكد أنه لنجاح خطته، يتطلب عددا من الخطوات الإجرائية قابلة للتطبيق حتى تنتج أجساما تنفيذية تشريعية جديدة، وتنقل البلاد لمرحلة يسودها الأمن والسلام.

وشدد على ضرورة أن تعتمد القاعدة الدستورية للانتخابات وفق الجدولة الزمنية الواردة بخطته المعلن عنها.

وأوضح أن الخطوة الثانية اعتماد 30 يونيو 2022 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وتحديد موعد محدد للجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة وإضافة شخصيات وطنية لها.

والخطوة الثالثة بحسب الدبيبة تتمثل في اعتبار نتائج اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب والدولة ملزمة ونهائية حتى نضمن خروجها والعمل بها دون ضغط أو تأخير من أطراف عملت على تأخير هذا الاستحقاق سابقا.

وتعهد الدبيبة في رسالته بالعمل بكل مهنية مع البعثة لنجاح هذه الانتخابات، وتحمل المهام الملقاة على عاتقه لتقديم سلطة تشريعية وتنفيذية جديدة للشعب الليبي وتوديع المراحل الانتقالية بشكل نهائي.