مهجرو مرزق يطالبون بصرف بدل الإيجار الذي وعدت به وزارة الشؤون الاجتماعية

نظم مهجّرو مدينة مرزق بوادي الشاطئ وقفة احتجاجية تأييدا ودعما للاعتصام المفتوح أمام وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن التصرفات غير المبررة في التأخير المتعمد في حق المهجرين بصرف بدل الإيجار رغم الوعود المتكررة موضحين في بيانهم استنكارهم الشديد ودخولهم في اعتصام مفتوح لحين تلبية مطالبهم
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قناة ليبيا
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