ليبيا الان

مهجرو مرزق يطالبون بصرف بدل الإيجار الذي وعدت به وزارة الشؤون الاجتماعية

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم مهجّرو مدينة مرزق بوادي الشاطئ وقفة احتجاجية تأييدا ودعما للاعتصام المفتوح أمام وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن التصرفات غير المبررة في التأخير المتعمد في حق المهجرين بصرف بدل الإيجار رغم الوعود المتكررة موضحين في بيانهم استنكارهم الشديد ودخولهم في اعتصام مفتوح لحين تلبية مطالبهم

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك