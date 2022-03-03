بعد مهاجمته لوليامز.. الدبيبة يستنجد بها للبقاء

طالب رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، البعثة الأممية، بـ “ضرورة اعتماد القاعدة الدستورية للانتخابات، وفق الجدول الزمني الوارد في الخطة المعلنة من قبله”، بحسب زعمه.

وقال الدبيبة في خطاب بعثه للبعثة الأممية، إن “هناك ضرورة لاعتماد موعد 30 يونيو المقبل، لإجراء الانتخابات البرلمانية”، بحسب زعمه.

وأضاف في خطابه: “يجب تحديد موعد محدد للجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة، وإضافة شخصيات وطنية لها”، بحسب زعمه.

وتابع: “تعتبر نتائج اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة ملزمة ونهائية، حتى نضمن خروجها والعمل بها دون ضغط أو تأخير من أطراف عملت على تأخير الاستحقاق سابقًا”، بحسب زعمه.

وواصل الدبيبة: “سنعمل بكل مهنية معكم، لإنجاح الانتخابات، وسنتحمل المهام الملقاة على عاتقنا، حتى نقدم للشعب سلطة تشريعية وتنفيذية جديدة ونودع المراحل الانتقالية”، بحسب زعمه.

واستكمل: “ماضون في إجراء الانتخابات في يونيو المقبل مهما كانت التحديات والظروف، احتراما لرغبة الشعب الليبي”، بحسب زعمه.