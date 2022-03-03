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السفير الأمريكي لـ«الحبري»: نقدر دعمكم لوحدة ليبيا المالية والاقتصادية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.

وأفادت السفارة الأمريكية، في بيان لها، اليوم الخميس، أن السفير نورلاند، التقى أمس الأربعاء، في تونس العاصمة، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، الذي أكد التزامه باستكمال إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي دون تأخير.

وأثنى السفير نورلاند، على جهوده في العمل عن كثب مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من أجل توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأشاد السفير، بدعمه لوحدة ليبيا المالية والاقتصادية، مما يساهم في الاستقرار والازدهار لجميع الليبيين.

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الحبري السفير الأمريكي تقدير دعم وحدة ليبيا المالية والاقتصادية

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صحيفة الساعة 24

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