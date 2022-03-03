الدبيبة يدعو البعثة الأممية لاعتماد خطته للمرحلة القادمة

جدد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة عزمه المُضي قُدماً في إجراء الانتخابات نهاية يونيو المقبل، مهما كانت التحديات والظروف احتراماً لرغبة الليبيين، وفق قوله.

وشدد الدبيبة في رسالة بعث بها للبعثة الأممية في ليبيا، اليوم الخميس، على ضرورة تحديد موعد لتشكيل لجنتي مجلسي النواب والدولة، واعتبار نتائجهما ملزمة ونهائية مع اعتماد القاعدة الدستورية للانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد في الخطة التي أعلنها في وقت سابق.

جدير بالذكر أن الدبيبة رفض تسليم السلطة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، التي أدت اليمين القانونية اليوم أمام مجلس النواب، وسط عدم وضوح في موقف البعثة الأممية والأطراف الدولية الفاعلة في المشهد الليبي.

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