المنقوش تشيد بدور رومانيا في تقديم الدعم لعمليات إجلاء الرعايا الليبيين في أوكرانيا

بوخارست 03 مارس 2022 (وال)- أعربت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، عن شكرها وامتنانها لما قدمته رومانيا من مساعدات لوجستية وإنسانية، وتقديم الدعم لتسهيل إجلاء الليبيين والتعاون مع سفارة ليبيا برومانيا، وإقامة غرفة عمليات لتسهيل العمل بينهم دون أي تفرقة بين الجنسيات.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم وكيل وزير خارجية جمهورية رومانيا “كورنيل فيروتزا” بمقر الخارجية الرومانية بالعاصمة “بوخارست”، بحضور أعضاء “لجنة تأمين عودة الجالية الليبية في أوكرانيا”، والقنصل العام في تركيا “صلاح الكاسح”، ووكيل وزارة التعليم العالي “صالح الغول”.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية الروماني على ان بلاده لم تطلب أي مستندات من الليبيين ومنحتهم فيزا مجانية، عند دخولهم لرومانيا.

وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين لما فيه مصلحة للشعبين، والأزمة الأوكرانية وكيفية دعم الشعب والحكومة الأوكرانية سياسياً وانسانياً، بحسب وزارة الخارجية. (وال)

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