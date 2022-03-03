الدبيبة بدأ عمل حكومته بالرشى والكذب والتزوير وختمه بأساليب القمع – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب. إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بدأ عمل حكومته بالرشى والكذب والتزوير.

وأضاف امغيب. في منشور على “فيسبوك” :”الآن يختم نهاية عمل حكومته بأساليب القمع والترهيب والبلطجة بمختلف مسمياتها”.

وأوضح النائب. أن الدبيبة بهذه الأساليب يثبت للجميع أنه شخص مجنون بحب السلطة متمسك بالبقاء على الكرسي. وأنه على استعداد في سبيل ذلك أن يدخل البلاد في نفق آخر أكثر ظلمه وأكثر انسداد.

وأكد امغيب أنه بأداء رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا ووزراء حكومته اليمين الدستورية نكون قد وصلنا إلى نقطة الانطلاق لمرحلة جديدة.

وتابع النائب :”أتمنى أن تكون المرحلة الجديدة أفضل من المراحل السابقة وأن تركز عملها على الإعداد للانتخابات العامة في أقرب الآجال. وأن تؤسس فعلياً للمصالحة الوطنية. ورفع المعاناة عن المواطن. من خلال توحيد المؤسسات الأمنية والخدمية.