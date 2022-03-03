وزير الدفاع: الاجتماع الأول لحكومة الاستقرار في طبرق وسننتقل إلى طرابلس بشكل سلمي

قال وزير الدفاع بحكومة الاستقرار، احميد حومة، إن اجتماع مجلس الوزراء الأول سيكون في مدينة دار السلام طبرق، مشيراً إلى أن الاجتماع سيتناول ما حدث اليوم الخميس والأمس من عدم وصول بعض الوزراء لطبرق.

وأضاف حومة، في تصريحات لقناة “ليبيا الحدث”، أن الاجتماع سيتناول سُبل إيجاد حلول بعيدا عن العنف والشتم وأي أمر يفرق الليبيين، مؤكداً أنه “سيتم العمل من اليوم لإنجاح خطط وبرامج الحكومة”.

وأشار وزير الدفاع إلى أنه سيتم تحديد موعد ذهاب الحكومة إلى طرابلس في الاجتماع، مشدداً بأن “دخول الحكومة لطرابلس سيتم بشكل سلمي وراقٍ ودون أي عنف”.

وأكد حومة “وقوف الحكومة صفاً واحداً ضد المخربين ومن يريدون طعن الوطن الجريح”، مجدداً ثقته “في مساعدة الكل لإتمام مهمتهم بحيث تكون ليبيا مصانة وذات سيادة”، رافضاً “العنف وأي إجراء يهدد وحدة الصف وتمزيق النسيج”.

وتابع الوزير: “يجب أن نرمي كل الخلافات وراء ظهورنا ونبدأ بداية تجمع كل الليبيين”، مطالباً “كل الشرفاء إلى دعم الحكومة لتقديم الخدمات لليبيين”، منوهاً “نعلم حجم المعاناة ونسأل الله لم الشمل وتوحيد الصف”.

يشار إلى أن رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا أدى اليمين الدستورية اليوم الخميس بمقر مجلس النواب ومعه عدد من الوزراء، فيما أرجأ البرلمان اليمين القانونية لعدد من الوزراء الذين احتجزتهم قوى مسلحة خلال توجههم من مصراتة إلى طبرق.