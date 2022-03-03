الحويج يعتمد عدداً من المشاريع الاستثمارية

اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، عدداً من المشاريع الاستثمارية بكافة انحاء البلاد اليوم الخميس، موجّها الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بتنفيذها من خلال القطاع الخاص المحلي والاجنبي وفق الخارطة الاستثمارية.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة أن المشاريع الاستثمارية المعتمدة يبلغ عددها الإجمالي 43 مشروع موزعة على المناطق الغربية بواقع 14 مشروع والمنطقة الشرقية 9 مشاريع والمنطقة الجنوبية 20 مشروع في مجالات السياحة والزراعة والطاقات العادية والمتجددة والصناعات الغذائية ومواد البناء والانشاءات وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الاقتصاد والتجارة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتوطين الصناعات وتفعيل الخارطة الاستثمارية.