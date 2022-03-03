اللجنة المركزية تعلن خطواتها للانتخابات المحلية وتتطلع لانطلاقها في أبريل المقبل

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، آخر الاستعدادات لإجراء الانتخابات، استنادا إلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 387 لسنة 2021 والقاضي باعتماد لائحة الأسس وضوابط الانتخابات المحلية الذي جرى بموجبه اعتماد نظام «القائمة المغلقة المطلقة» بديلا عن الأنظمة السابقة (الفردي ونظام القوائم الثلاث).

نظام «القائمة المغلقة المطلقة»

وقالت اللجنة، في بيان مساء الخميس عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها ماضية في تنفيذ القرار، عبر تطبيق النظام الانتخابي الجديد، وإصدار النظم الانتخابية التي تتماشى من نص القرار، إضافة إلى ترتيب نظامها الإداري الداخلي، واعتماد هيكل تنظيمي إداري وفني مستحدث، يضمن الاستقرار الإداري للجنة المركزية، تحت مسماها الرسمي المعتمد.

وذكرت أنها خاطبت وزارة الحكم المحلي لإحالة قوائم البلديات المعتمدة لديها توضح نطاقها الجغرافي ومحلاتها ليتسنى للجنة وضع ملامح خطتها الانتخابية للمرحلة المقبلة، لا سيما بعد صدور قرارات عن الحكومة خلال الفترة السابقة التي تنص على استحداث وتسمية بلديات جديدة، وما يترتب عليها من تسمية المراكز الانتخابية في نطاق البلديات وإعادة تشكيل اللجان الفرعية، ووضع التقديرات المالية لتنفيذ مراحل العملية الانتخابية.

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رسم ملامح الخطة التوعوية

وأوضحت اللجنة أنها شرعت في رسم ملامح الخطة التوعوية، والبرامج التثقيفية، للتعريف بالنظام الانتخابي الجديد، «نظام القائمة المغلقة المطلقة»، إضافة إلى طباعة حزمة من المطويات، واللوحات الطرقية، وصناعة المحتوى التوعوي المرئي.

وقالت اللجنة إنها اتخذت جملة من التدابير والمعايير في أولوية تنفيذ الانتخابات بالبلديات المستهدفة، مراعية في ذلك انتهاء الفترة الزمنية المقررة المجالس البلدية، وجاهزية اللجان الفرعية لتنفيذ العملية الانتخابية.

واختتمت اللجنة بيانها بأنها تتطلع إلى انطلاق العملية الانتخابية للمجالس البلدية في شهر أبريل المقبل من العام 2022، في حال توفرت المخصصات المالية لذلك، نظرا لأهمية انتخابات المجالس البلدية.