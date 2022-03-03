القنصلية الليبية في دبي تنجز طلبات استخراج جوازات سفر الجالية

ليبيا – سلمت القنصلية الليبية في إمارة دبي 150 جواز سفر ليبيلمواطنين مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد فتح منظومة التصوير لغرض الاستخراج بالقنصلية .

وتلقت القنصلية التي يتولاها القنصل العام إبراهيم الشقف 450 طلب استصدار جوازات ، سلم منهم 150 جواز لأصحابها خلال فترة لمتتجاوز شهر كان غالبيتها لاجراءات الطبع في طرابلس واعادة شحنها بالحقيبة الدبلوماسية الى القنصلية في دبي .

ووفقًا لمصدر من القنصلية ، لم تشهد العملية أي عراقيل او تأخير مشيرًا الى حل معاناة عدد من المواطنين الذين كانوا ينتظرون استخراججوازات سفر ليبية منذ فترة ولم تتسنى لهم فرصة السفر إلى ليبيا لظروف مختلفة .

وأشار المصدر الى ان عمليات الاستخراج تستغرق في بعض الساحات الأخرى فترة أطول من هذه ، إلا أن حسن تنظيم الجالية الليبية فيالإمارات وكذا العمل في القنصلية ساهما في انجاز هذه المعاملات بسرعة لمستحقيها .

واشترطت القنصلية في عملية التسليم ضرورة الحضور الشخصي للاستلام عبر واصلات الاستخراج اما للعائلات فقد سمحت لأرباب الأسر بالاستلام نيابة عن عوائلهم بالواصلات أيضًا وقد خصصت رقم خاص للاستفسار ومواعيد التسليم .

يشار الى ان وزارة الخارجية كانت قد سمحت لعدد من القنصليات والسفارات في الخارج بفتح منظومة استخراج السفر منها البعثاتالليبية في تونس وتركيا ومصر وبريطانيا والولايات المتحدة حيث الاستخراج يستغرق فترة أطول .

المرصد – خاص

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