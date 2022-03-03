باشاغا: سنتسلم السلطة في طرابلس بقوة القانون

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أنه سيباشر دراسة كافة الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في العاصمة طرابلس بقوة القانون، معرباً عن تطلعه للعمل بشكل مثمر مع السلطة التشريعية.

وأدان باشاغا في كلمة له عقب أداء حكومته اليمين القانونية أمام مجلس النواب اليوم الخميس، حالة التصعيد التي وصفها “بغير المبررة” من بعض الأفراد عقب إغلاق المجال الجوي، والاعتداء المسلح على بعض الوزراء أثناء توجههم براً إلى مدينة طبرق، مطالباً بإخلاء سبيل الوزراء المحتجزين، وهم وزير الخارجية حافظ قدور ووزيرة الثقافة صالحة الدروقي ووزير التعليم التقني فرج خليل.

وأضاف باشاغا أن حكومته ستعمل بكل ما أوتيت من قوة على إنهاء المراحل الانتقالية، ودعم العملية الانتخابية وفق آليات دستورية معتمدة بين مجلسي النواب والدولة، مؤكداً أن هناك “من يجرنا للحرب والاقتتال ولن نعطي لهم الفرصة، ولن نسفك قطرة دم واحدة، كما أننا لن نسمح باستمرار العبث إلى ما لا نهاية”، مشيراً إلى أنه ارتضى بنتائج العملية الديمقراطية وسلّم السلطة فيما سبق والعالم شهد على ذلك، وفق قوله.

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